Американскую актрису обвинили в педофилии

Звезду сериалов "Сверхъестественное" и "Два с половиной человека" Джейми Лунер обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего. Знаменитость отрицает свою причастность к инциденту.



Некто Энтони Оливер обратился в полицию с заявлением о том, что 20 лет назад Джейми заманила его, тогда еще 16-летнего юнца, на вечеринку. Она якобы накачала его алкоголем и психотропными веществами, после чего отвела в спальню и принудила к сексу. По словам мужчины, в комнате, где это происходило, был ее друг, который снимал все на камеру.

Оливер рассказал прессе, что написать заявление в правоохранительные органы его заставил психотерапевт – мужчина лечится от алкогольной зависимости. По словам жертвы, он не мог сообщить о преступлении раньше, так как ему препятствовала мать. В те времена она занимала высокий пост в местной администрации и боялась огласки и скандала. "Представитель актрисы решительно отрицает нападки Оливера", – сообщает американский таблоид TMZ.

Публикация от Jamie Luner (@officialjamieluner) Июл 1, 2017 в 12:34 PDT

Джейми Лунер родилась в 1971 году в Калифорнии. Сниматься начала в конце 80-х. Среди работ – сериалы "Мелроуз Плейс", "Саванна", "Профайлер", "Проблемы роста", шоу франшизы C.S.I., "За гранью возможного", "Сверхъестественное", "Два с половиной человека", "Настоящая кровь", "Мыслить как преступник", спин-офф "Во все тяжкие" "Лучше звоните Солу" (эпизод).