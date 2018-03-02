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Бузова прилюдно унизила новую жену Тарасова

Ольга Бузова и Анастасия Костенко. Фото:dni.ru
Телеведущая и певица считает, что Анастасия Костенко, супруга ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, во всем ей подражает. Ольгу Бузову возмутил тот факт, что футболист с новой пассией завели щенка породы лабрадор, которого в свое время очень хотела сама звезда "Дома-2".
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У Анастасии и Дмитрия Тарасова появился очаровательный домашний питомец. Модель опубликовала в соцсетях трогательное фото. "Добро пожаловать в семью, Тара", – подписала Костенко  снимок.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Большинство пользователей Сети в комментариях порадовались за пару. Но нашлись и те, кому пришлось не по душе поведение новой жены Тарасова. В числе критиков оказалась и Ольга Бузова. "Мы собирались эту собаку в наш дом купить. Это дно, товарищи", – прокомментировала фото певица, тем самым публично унизив Костенко. Ольгу расстроил тот факт, что модель во многом ей подражает, передает Teleprogramma.pro.

Поклонники Бузовой встали на сторону звезды. Но были и те, кто считает, что звезде пора забыть о бывшем муже, с которым она развелась больше года назад, и прекратить так пристально следить и так остро реагировать на события в его жизни.

Фото: instagram.com/kostenko.94

Отметим, что развод с футболистом стал для Ольги тяжелым испытанием. На протяжении длительного периода времени она вообще не хотела заводить романтические отношения, потому что разочаровалась в мужчинах. По мнению Бузовой, претенденту на ее сердце предстоит проделать огромную работу. Телеведущая подчеркивала, что ей сложно доверять противоположному полу.

Напомним, 29 января Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко устроили грандиозное торжество по случаю бракосочетания. Сначала молодожены направились в один из столичных храмов, где узаконили свои отношения перед Богом, а затем отправились в один из фешенебельных московских отелей,  где их уже ждали друзья.

Автор: Людмила Фоканова2 марта 2018, 20:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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