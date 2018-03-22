Максакова стала жертвой жуткого пророчества

Мария Максакова дала откровенное интервью. Она сообщила, что бывший муж Владимир Тюрин не оставляет ее в покое, и призналась, что очень скучает по убитому супругу Денису Вороненкову.

Накануне годовщины убийства Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова поговорила с журналистами. В программе "1+1" оперная дива сообщила, что регулярно получает сообщения от Владимира Тюрина, своего бывшего гражданского мужа, которому родила двух детей, а также подозреваемого в убийстве Вороненкова.

"Это просто сатана собственной персоной. Тюрин мне еще прислал: "Время так коротко, не сатаней, знай, живи!" Как это расценивать? Это угроза? Я не знаю, как это расценивать", – показав переписку в объектив камеры, заявила Максакова.

К слову, с детьми Мария уже давно не виделась. Она объяснила: "Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, орал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. Ну, а что – "Не доставайся же ты никому".

Артистка осталась не только без любимого мужа, но и без отца. Он умер в начале года. "Я в своей жизни за этот год потеряла близкого человека, своего отца, и, в принципе, как мне показалось, отца своих первых детей, который в теории все равно человек, на которого где-то можно было полагаться. То есть Тюрин лишил меня всего, какой-либо защиты", – заключила Максакова.

Рядом с артисткой лишь один родной человек – их с Денисом двухлетний сын Иван. "Когда его спрашиваем "Где папа?" – он показывает и говорит: "Звездочка". Мне Денис постоянно снится. Я очень люблю и скучаю за ним", – призналась певица.

Она предположила, что сама накликала на себя беду. Максакова записала песню, в которой есть такие слова: "Я сильная и гордая, иду одна по городу, любовь уносят вороны..." "Я мысленно представляла Дениса и пела специально для него. Какое-то пророчество, которое произошло в итоге", – констатировала Мария. На вопрос, как долго она пробудет на Украине, Максакова ответила коротко: "Я навсегда".