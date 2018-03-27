Гениальная дочь Андрея Краско мечтает вернуться в Россию

Дочь погибшего актера Алиса живет в Испании и не может вернуться на родину. Она очень скучает по родственникам со стороны отца – Андрея Краско .

На чужбину малышку увезла мать – Каролина Фатьянова, поэтому с родными со стороны папы девчушка общается не часто. В последний раз Алиса виделась с Краско-старшим пару лет назад. Барышня очень скучает по близким из России, поэтому рассматривает возможность поступать в российский вуз. "Временами она очень сожалеет, что у нее нет папы. Очень не хватает его любви и опеки. Хочется побыть девочкой, которую бы папа баловал", – рассказывает о своей 14-летней дочери Фатьянова.

Отпрыск знаменитого актера, несмотря на свой юный возраст, очень независима и самостоятельна и даже недавно устроилась на работу – проводит экскурсии для детей в музее науки. Алиса умна не по годам. В семь лет она умудрилась прочесть всю серию "Гарри Поттера", а к десяти годам барышня могла осилить 450 страниц за вечер.

В прошлом году на олимпиаде по математике в Каталонии девочка обошла 98% участников, также она говорит на четырех языках: русском, кастильском (испанском), каталонском, английском. "Очень хотела быть актрисой. Я сказала, что нужно сдавать русский и литературу. Она скачала себе всю школьную программу языка и литературы и стала заниматься самостоятельно", – цитирует Каролину сайт газеты "Комсомольская правда".

Со временем мечту об актерстве сменила любовь к животным, и Алиса всерьез задумалась стать кинологом. В любом случае с такими незаурядными способностями юный гений добьется успеха в любой деятельности.

Андрей Краско известен по таким фильмам, как "Агент национальной безопасности", "72 метра", "Сволочи", "Турецкий гамбит", "Жмурки". Актер ушел из жизни на 49-м году жизни от сердечной недостаточности.