Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко

Жена Дмитрия Тарасова перестала скрывать свою беременность. Располневшая из-за своего интересного положения Анастасия Костенко и ее супруг опубликовали милые совместные фото.

Практически одновременно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов на своих официальных страничках в социальной сети Instagram порадовали многочисленных подписчиков свежими фотографиями. Супруги наконец признались, что ожидают пополнения в семействе. "Hello, my sweet 2️⃣4️⃣🎂🎁 I'm very happy to share all the emotions with my love❤️", – написала Костенко по-английски. Слова можно перевести примерно так: "Ну здравствуйте, мои 24. Я счастлива разделить свои чувства со своим возлюбленным".

Тарасов так подписал публикацию: "С Днем Рождения родная моя🎉🎁 Спасибо тебе за все, что делаешь для меня🙏🏻👨‍👩‍👧". На снимке футболист, обнаженный по пояс, нежно обнимает большой живот своей супруги. Интересно, что сама Анастасия облачена в белоснежное платье-свитер. Оба буквально светятся от счастья.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Милахиии (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хочется завидовать такой семье", "Как нежно и трогательно❤❤❤", "Ой! Как мило", "Поздравляю вас!!!!☺", "Желаю здорового, красивого, умного ребеночка вам!", "У вас прекрасная жена🌸Берегите и цените вообще счастье", "Это самое большое счастье!!! С днем рождения!!! Здоровья Вам и всего самого наилучшего)))", – высказались подписчики.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT

Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста и модели. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева. Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов так скоропалительно поженились именно из-за беременности девушки. Судя по опубликованным фото, слухи подтвердились.