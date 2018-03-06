Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки

Разбирательства между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске продолжаются. Вспыли новые чудовищные подробности.

Журналисты поговорили с матерью Жанны Фриске Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидания с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. А у коттеджа, от доли которого те отказались в пользу маленького Платона, круглосуточно дежурит охрана.

Женщина рассказала чудовищные данные. По словам матери певицы, мальчик находится под наблюдением. "На ручке постоянно подслушивающее устройство... Как это называется? Браслет, да. Ребенок постоянно нервничает", – отметила Ольга Владимировна.

Как сообщила мать артистки, последний раз она видела внука в декабре. И встреча была не из приятных. "Первое, что он мне сказал: "Мне сказали, что моя бабушка Оля умерла". Он зашел на встречу и первое, что он сказал: "А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?" На что я ему ответила: "Дом твой, Платон. И деньги твои. И никто у тебя их не забирает", – цитирует мать Фриске сетевое издание m24.ru.

Ольга Владимировна дала понять, что их семья отказалась от борьбы за дом. "Пусть живут там, пусть живут. И пусть он не волнуется – никто этот дом не заберет. Он никому не нужен. Мне, моей семье, он не нужен, этот дом", – заявила женщина.