В мистической смерти Волчковой виновато проклятие

Актриса боялась роли, ставшей для нее последней. Спектакль она выпускала, уже зная, что тяжело больна.

Последней работой Анжелики Волчковой на сцене "Школы современной пьесы" стала Марфа в спектакле "Шинель/Пальто" по Николю Гоголю. Острохарактерная роль с танцами и пением – то, что она любила больше всего. Анжелика уже была больна, знала о страшном диагнозе, но сыграла премьерный спектакль.

В театре говорят, что к репетициям актриса подходила с опаской, не сразу согласилась. Она отлично знала, что Гоголь – один из самых мистических писателей, вокруг его произведений много чертовщины, люди не раз говорили о проклятии писателя.

В той же "Шинели" в конце появляется призрак чиновника. А смысл мистического финала повести заключается в том, что справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин не смог найти при жизни, восторжествовала после смерти. Смерти Волчкова и боялась больше всего.

Ролан Быков, сыгравший главную роль в экранизации произведения Гоголя 1959 года, скончался от рака легких. Волчкова знала об этом, поскольку сама страдала от онкологического заболевания. Знала она и то, что многие коллеги отказываются играть гоголевские роли из-за всякой чертовщины.

Например, Наталья Варлей в роли Панночки в фильме "Вий" во время съемок выпала из летевшего на большой скорости гроба. Позже артистка надолго слегла с серьезной болезнью. Сразу после выхода "Вия" на экраны один за другим начали уходить в мир иной его создатели.

На 49-м году жизни Алексей Глазырин, сыгравший сотника, умер от инфаркта. Главный режиссер фильма Александр Птушко скончался в 1973-м, не дожив до своего 73-летия. Тогда же погиб Степан Шкурат, сыгравший Явтуха. Спустя два года умер оператор Федор Проворов, которому оставалось два месяца до 70-летия.