Актриса Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей

Известная актриса Елена Захарова оказалась в центре скандала из-за необычного наряда. Эксперт в области моды Ася Рязанкина буквально втоптала артистку в грязь за полное отсутствие вкуса.

Фотография была сделана во время fashion-шоу итальянской марки Twinset Milano. Захарова выбрала для яркого мероприятия весьма интересный образ.

"Наряд Захаровой, который явно отсылает к безвкусным 90-м годам, пестрит декоративными элементами, которые абсолютно не сочетаются между собой", – с ходу разнесла артистку Рязанкина. Больше всего актрисе досталось за кружевные штаны и леопардовые вставки на куртке.

"Топ в бельевом стиле также вызывает много вопросов: он не смотрится с тяжелой кожаной курткой и плотными брюками", – добавила эксперт. По ее словам, образ в целом получился перегруженным, если даже не гротескным.

"И прекрасно иллюстрирует то, как одеваться не нужно", – вынесла вердикт Рязанкина.

Специалист дала Захаровой несколько советов. По ее словам, выбирая образ, ей следовало остановиться на какой-то одной яркой детали.

Публикация от Актриса Елена Захарова (@elenazakharovaofficial) 17 Апр 2018 в 10:28 PDT

"Если в наряде присутствует кружево, то к нему нужно подобрать нейтральное обрамление", – цитирует Рязанкину teleprogramma.pro. В противном случае существует определенный риск сделать внешний вид по-настоящему колхозным, считает эксперт.

Примечательно, что поклонники Захаровой не заметили в наряде ничего необычного. Актриса буквально ослепила их своей красотой. "Девушка – весна! Яркая и неотразимая, как всегда!" – пишут фанаты на просторах социальной сети Instagram.