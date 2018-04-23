Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Эксклюзив Интервью Валерия не позвала сына на свой праздник Зудина расплакалась перед новым руководителем МХТ Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Понедельник 23 апреля
Лента новостей
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:21
Сколько нужно россиянину для счастья
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:44
Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
15:25
Народный гнев смел премьера Армении
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
15:08
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:23
В космосе обнаружили гигантского ангела (видео)
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:18
Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали
14:04
Порошенко решил принести Крым в жертву
13:56
Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться
13:53
Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:28
Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
13:01
На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов
12:57
Майдан в Армении разгорелся с новой силой
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить психику ребенка
11:38
Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:30
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:03
Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Популярные интернет-магазины уходят из России
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:45
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:28
Валерия не позвала сына на свой праздник
10:16
Названы самые ненадежные смартфоны в России
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:48
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
09:47
Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
09:11
У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году
08:54
Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
08:51
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"
08:40
Раскрыт секрет инаугурации Путина
08:25
Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой
08:20
Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место
08:08
Запад загнул Украину в любимую позу
07:52
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
19:20
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
17:41
Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
17:14
НЛО рухнуло на оживленное шоссе (видео)
16:52
В Петербурге умер писатель Евгений Звягин
16:34
Валерия простила грубиянку Волочкову
16:05
У самолета во время рейса из-за тряски выпал иллюминатор
15:45
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
15:11
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
14:59
Названо место и дата похорон актрисы Дорошиной
14:44
Ведущий Гордон всплыл в скандале с отравлением Скрипаля
14:12
В Подмосковье мужчину насмерть забили лопатой
13:59
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
13:37
Москвичей предупредили о новом ударе стихии
13:10
Актриса Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей
12:52
В Подмосковье снесенная ветром бытовка убила прохожего
12:44
Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову
12:07
Смертоносный ураган прошелся по Москве
11:53
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
11:20
Звезда "Дома-2" попала в аварию
11:03
Скончалась старейшая жительница Земли
10:54
Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"
10:36
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
10:13
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
10:03
Празднование юбилея Гитлера завершилось кровавой дракой в центре Москвы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму сына. Ребенок стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.
прочитано 12555 раз

Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка. У супругов появился мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter. Роды прошли в больнице Святой Марии в Паддингтоне.

ПО ТЕМЕ

Беременная Кейт Миддлтон второпях сбежала из дома

Пузатая Кейт Миддлтон раскраснелась на премии

 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

"Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11:01. Ребенок весит восемь фунтов и семь унций (примерно 3750 граммов. – Прим. ред.) Герцог Кембриджский присутствовал при рождении. Мать и малыш чувствую себя хорошо", – сообщается в заявлении.

Отметим, что новорожденный мальчик стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

В роддом Кейт Миддлтон доставили утром 23 апреля. Об этом также было заявлено администрацией Кенсингтонского дворца: "Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу Святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток". Кстати, именно в этой клинике у венценосных супругов появились на свет их старшие дети: в июле 2013 года – первенец Джордж, а спустя два года, в мае, – принцесса Шарлотта.

Публикация от Revista CHIC (@revistachicoficial)

Напомним, что известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter 4 сентября 2017 года. Сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдала от сильнейшего токсикоза, поэтому временно перестала участвовать в официальных мероприятиях. Впрочем, вскоре Кейт снова стала выходить в свет.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2018, 15:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет старший сын Кейт Миддлтон

567

комментарии

Политика

Народный гнев смел премьера Армении
Порошенко решил принести Крым в жертву
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"

Шоу-бизнес

Машков объявил новое название театра Табакова
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес

Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)

Фигуристку снял скандально известный Никита Джигурда
Шоу-бизнес

Красавица Навка: У нас пополнение

Фигуристку поздравляют с радостным событием
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана

Юморист сообщил об этом в соцсетях
Шоу-бизнес

Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко

У девушки приметили округлившийся живот

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

Спорт

Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018

Регионы

Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru