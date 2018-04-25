Жена Виторгана похвасталась апартаментами у Кремля за полмиллиарда

Три квартиры на самой дорогой улице Москвы стали тяготить Ирину Виторган. Было решено на них зарабатывать.

Третья жена актера Эммануила Виторгана Ирина недавно стала матерью – в конце февраля у нее родилась дочь Этель. Теперь у 56-летней Ирины забот полный рот: она не только ухаживает за ребенком, но и сдает элитные квадратные метры в самом центре Москвы.

В группе по аренде недвижимости без посредников в соцсети Facebook она опубликовала объявление: "Сдаю три помещения, я хозяйка. Все до 100 метров в центре Москвы в районе Арбата, Остоженки. Везде хороший ремонт. Цена – 120 тысяч. Комиссию агентствам плачу. Ирина".

Судя по снимкам, которые опубликовала жена Виторгана, апартаменты близ Кремля у нее роскошные – хороший ремонт, мебель. Кстати, 120 тысяч – не запредельная цена для улицы, которая считается самой дорогой в России и называется "золотой милей".

Как рассказали Dni.Ru эксперты рынка недвижимости, каждая из квартир Ирины Виторган может стоить около 3,5 миллиона долларов или 216 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Получается, у семьи есть минимум три свободных жилых помещения общей стоимостью свыше полумиллиарда рублей. Возникает вопрос, откуда у актеров такие шикарные квартиры, баснословные доходы, и облагаются ли они налогами.

Напомним, что у Эммануила Виторгана есть трое детей от разных браков, трое внуков и двое правнуков. Безбедная жизнь каждому из них с таким наследством обеспечена.