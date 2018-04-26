Рождественская пристыдила за мерзость истерящего Малахова

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Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
"Малахов уже не тот", "Малахов сдулся после ухода с Первого канала", "Малахова впору записывать в сбитые летчики" – такие фразы все чаще звучат в адрес ведущего программы "Прямой эфир". Его уход на "Россию" оказался провальным.
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Когда Малахов менял "кнопки", то уверял, что хочет больше свободы. Мол, на Первом канале он был лишь говорящей головой – редакторы заранее писали вопросы, а потом еще в наушник подсказывали, как себя вести, что говорить, к кому подходить. А у конкурентов ему сулили златые горы – мол, будет сам себе продюсером, сможет формировать бюджет, отбирать темы и героев для передачи.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Иллюзии быстро рассеялись. Оказалось, что Малахов без мощной поддержки команды Первого канала почти ничего из себя не представляет. "Я думала, что Малахов – единственный гениальный управляющий жанром горластого праймтаймового ток-шоу на российском телевидении. Но теперь стало понятно, что образ единственного и гениального Малахову создавал Эрнст. И (зажмурившись на уровень контента) Борисов-то хорош и крут. А Малахов на втором как-то перья потерял, в панике путает слова и падежи, истерически несет ересь (которой даже Корчевников постыдился бы). И вдруг больше не то что не гениальный, единственный, а уже почти сбитый летчик", – пристыдила Малахова на своей странице в социальной сети Facebookсценарист и топовый блогер Анна Рождественская.

"Андрюша блистательно косноязычен в последнее время. Никогда Цицероном не был, а тут прям вообще тупит", "Что-то сломалось в Малахове. Без папы Карло Буратино на наших глазах превращается назад в полено", "Малахов сломался из-за случившегося, сам парится, из-за этого нервничает и в итоге еще больше парится, делает ошибки и оговаривается", "Безотносительно контента (ибо это адище) Борисов очень даже молодец. Достойно очень выглядит, говорит и реагирует. В "Пусть говорят" он раскрылся", "Малахов погрустнел как-то. Он уже не тот. А передача "Привет, Андрей" совсем уж грустная, как будто через силу ведет, огонька нет. Даже интересные гости не спасают", – согласны с постом друзья Рождественской. Их достала мерзость, которая творится в эфире "России".

Автор: Иван Губкин26 апреля 2018, 16:21
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