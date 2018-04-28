Отца Фриске грубо лишили надежды на лучшее

Родители покойной певицы Жанны Фриске потерпели неудачу. Мосгорсуд грубо лишил их надежды на лучшее.

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу родителей Жанны Фриске и отказался передать на пересмотр в президиум решение о возврате благотворительной организации "Русфонд" 21,6 миллиона рублей, собранных в 2014 году на лечение певицы. "Суд вынес определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в суд кассационной инстанции, то есть в президиум, отклонив тем самым жалобу Владимира Фриске", – цитирует пресс-службу суда Ульяну Солопову РАПСИ.

На протяжении долгих месяцев длится тяжба между родителями Жанны Фриске и "Русфондом". Родственники артистки не смогли предоставить подтверждения того, что деньги были потрачены на оплату медицинских услуг. При этом они предприняли попытку доказать недействительность договора об оказании помощи популярной исполнительнице. Якобы на договоре от 19 октября 2014 года – ненастоящая подпись певицы. Впрочем, у них ничего не получилось.

Согласно решению суда, дом Жанны Фриске и ее возлюбленного, телеведущего Дмитрия Шепелева, в элитном поселке скоро уйдет с молотка за долги. Коттедж певицы и шоумена находится в одном из самых престижных московских пригородов Лужки-2, что в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Поселок серьезно охраняется: на территорию не пускают даже по звонку жильцов – только в сопровождении кого-то из своих.