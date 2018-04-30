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Как живет покинувший Россию онкобольной Караченцов

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov
Николай Караченцов почти месяц назад уехал из России. 73-летний артист вместе с супругой Людмилой Поргиной находится в Тель-Авиве.
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В 2017 году у артиста обнаружили рак легкого. Российские медики смогли стабилизировать состояние Николая Петровича, однако чтобы полностью справиться с болезнью, актер отправился в Израиль.

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Лечение Караченцова в элитной клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Управляющий директор израильской больницы помог артисту и его жене снять трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от учреждения.

Караченцова окружили заботой и вниманием. Рядом с Николаем Петровичем круглосуточно дежурит сиделка, по утрам за артистом приходит сотрудник больницы, который сопровождает его до процедурного кабинета, пишет "СтарХит".

"Один сеанс терапии длится 15–20 минут. Принцип ее действия заключается в том, что опухоль как бы "поджаривается". В 11 часов мы уже дома. Сначала Коля немного отдыхает, а после сна делает зарядку – качает пресс, руки и ноги", – рассказала супруга актера Людмила Поргина.

У Караченцова особая диета. "Ему можно только блюда, которые приготовлены на пару. Но он сладкоежка, поэтому для счастья покупаю тортики со взбитыми сливками и пралине – это просто восторг", – отметила Поргина.

После обеда Николай Петрович отправляется в ближайший парк, где кроны деревьев сплетаются между собой и образуют тень. Из-за ежедневного облучения актеру противопоказано долго находиться под солнцем.

"Я читаю мужу стихи его любимого Сергея Есенина, а он повторяет: "Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым…" Тут довольно длинные строчки, и когда Коля произносит их, прорабатываются речь и дыхание. В нашем случае это жизненно важная необходимость", – пояснила жена актера.

Не забывают супруги и о культурной программе. Актеры регулярно посещают театр "Гешер", уже посмотрели постановки "В туннеле" и "Деревушка". Однако на первом месте у Караченцова здоровье и все мысли только о лечении.

"Мечтаю, чтобы мы победили болезнь на земле, по которой когда-то ходил Иисус. Боже, какая здесь энергетика! Каждый день молимся. Если в Москве я чувствовала приближение тьмы, то сейчас она отступила. Больше нет отчаяния и гнетущей тоски. Появилась уверенность, что у нас все получится. Так хочется еще пожить в этом мире", – отметила Поргина.

Автор: Алёна Нестерова30 апреля 2018, 11:14
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Больной Караченцов вышел в свет

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