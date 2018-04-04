Дикие танцы Панина за рулем возмутили россиян

Актер-скандалист Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram ролик, который встревожил подписчиков. Неравнодушные пользователи соцсети испугались за дочку артиста.

На видео, Алексей, управляя автомобилем, громко слушает музыку, оглядывается на телефон, заднее сидение, пританцовывает и периодически отрывает руки от руля. Все бы ничего, но на фоне отчетливо слышен смех, очень напоминающий детский. Судя по всему, он ехал с дочерью.

"Вот потом из-за таких танцев человека по кусочкам собирают после аварии! Тебя то дурака ладно, за дочь твою страшно, вся жизнь у нее впереди", – написал встревоженный поклонник. За такое вождение у артиста могут отобрать права.

Дело в том, что ранее сотрудники ГИБДД уже несколько раз останавливали Панина. Поговаривают, что Алексей часто выпивает и может неадекватно вести себя с патрульными. Недавно актер признался журналистам, что раньше злоупотреблял алкоголем и наркотиками. При этом артист заверил, что все это в прошлом и он уже три года не пьет.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 4 Апр 2018 в 7:04 PDT

Напомним, Алексей Панин и его бывшая жена Юлия Юдинцева на протяжении многих лет делили дочь Анну. В 2009 году было решено судом, что девочка останется с матерью. Однако вопреки этому решению Нюся живет с отцом.

В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что его ребенок будет жить с ним. Позже это решение поддержал суд Владимирской области. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцом и считает его другом.