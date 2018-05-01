Престарелый Виторган увез дочь из России

78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина Млодик продолжают наслаждаться радостями воспитания маленького ребенка. Очередную фотографию с новорожденной Этель актер сделал в международном аэропорту Шереметьево. Куда актер увез дочь из России он уточнять не стал.

Актер Эммануил Виторган опубликовал на своей странице в Instagram трогательный снимок. На фотографии он сидит в кресле и кормит из бутылочки дочь. Рядом на столе лежит стопка заграничных паспортов. "Счастливые моменты...", лаконично подписал кадр актер.

Судя по геотегу к фотографии, Виторган вместе с новорожденной дочерью в момент съемки находился в бизнес-зале международного аэропорта Шереметьево. А заграничные паспорта прямо указали любопытствующим зрителям, что полет предстоит за пределы России. Впрочем, в какую именно страну актер намерен вывезти свою маленькую дочь, он уточнять не стал.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 30 Апр 2018 в 3:48 PDT

Подписчики от фотографии пришли в восторг. "Очень трогательно. Мира и здоровья вам!Любимые наши", "Милота!", "Какая прелесть!💐поздравляю Вас! Пусть растет на радость и счастья!🤗🐣", "Поздравляю! Здоровья и счастья вам и вашей малышке! 😍😘", "Так мило!", – спешили поделиться своими положительными эмоциями поклонники.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 26 Мар 2018 в 11:24 PDT

Впрочем, не обошлось и без традиционных нападок злопыхателей, который считают, что заводить ребенка в столь почтенном возрасте не следует. "Детям нужны молодые родители, чтобы с ними бегать, развивать их. Всему свое время!", "Дети это конечно, смысл нашей жизни . Но в таком возрасте? Когда его подымать на ноги поставить???", "А по моему он дрыхнет.Потому что он уже прадед.Только присядет и сразу спать.Два ребенка", – не смогли пройти мимо едкие критики.