Из больницы Джигарханян вернулся в квартиру к бывшей жене

Армен Джигарханян, который оказался в больнице в тяжелом состоянии, пошел на поправку и вернулся домой. Отдыхает после пережитого актер в квартире своей бывшей жены Татьяны Власовой.

После того, как Армен Джигарханян оказался в больнице, в СМИ стали появляться самые пугающие слухи. Говорили, что актер впал в кому, якобы он очень плох и вряд ли сможет выкарабкаться после этого удара по здоровью. Близкие артиста как могли успокаивали напуганных поклонников. Они объясняли, что Джигарханян действительно слаб и нуждается в наблюдении врачей, однако переживать за его жизнь не следует.

И вот наконец Армен Джигарханян выписался из больницы и вернулся в квартиру своей бывшей жены Татьяны Власовой в Староконюшенном переулке, передает "Московский комсомолец". Туда он перебрался после эпопеи со скандальным разводом с Виталиной Цымбалюк-Романовской и периода, когда неприкаянному артисту приходилось скитаться по домам друзей и даже ночевать в театре.

Журналисты уверяют, что причиной очередного ухудшения самочувствия Джигарханяна стало излишнее внимание со стороны прессы. У подъезда актера в надежде выведать новые "жареные" подробности несут своеобразную вахту корреспонденты сразу нескольких СМИ, названивая ему по домофону.

Усугубляет положение поведение бывшей возлюбленной актера. Виталина Цымбалюк-Романовская активно ходит по разным передачам на центральных каналах и делает все новые и новые заявления о совместной жизни с артистом. Все это сильно сказывается на здоровье 82-летнего Армена Джигарханяна.

В частности, у него обострились проблемы с сосудами. Впрочем, врачи говорят, что для своего возраста у актера очень хорошие показатели. Когда Джигарханяну предложили продлить госпитализацию, он отказался и пошутил: "Хочу умереть дома". Однако те, кто видел актера, уверяют – уходить из жизни он не собирается. Армен Джигарханян ходит по квартире, встречает гостей и продолжает шутить несмотря ни на что.