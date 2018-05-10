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Новая болезнь помешала Караченцову уничтожить рак

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Pantsikov
Единственный сын рассказал о состоянии Николая Караченцова. Наследник прославленного артиста сообщил о новом недуге, который подкосил актера, борющегося с раком.
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В настоящее время Николай Караченцов вместе с супругой Людмилой Поргиной находится в Израиле. Актер уже прошел шесть курсов химиотерапии, что очень ослабило организм, поэтому на консилиуме врачи решили перейти к облучению. Журналисты связались с единственным сыном артиста Андреем. Тот рассказал о состоянии Караченцова, сообщив, что его подкосила новая болезнь, в результате которой пришлось на время прекратить борьбу с раком. К счастью, врачи сумели стабилизировать артиста.

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Николай Петрович Караченцов актер

"Мы надеемся пройти до 17 мая весь курс лучевой терапии. Папа немного там простудился, но его за два дня привели в порядок, и курс приостановился из-за этого. Но сейчас он уже в обычном режиме проходит курс лучевой терапии. И я их жду 17 мая в Москве", – передает слова Андрея Караченцова Пятый канал со ссылкой на ТАСС.

Как утверждает сын, легендарный актер мужественно претерпевает невзгоды. "Более-менее нормально держится, чувствует и ведет себя бодро, то есть все в плановом режиме, скажем так. Пока не знаем, насколько эффективной оказалась лучевая терапия, потому что пока еще не делали снимки, обследования, но вот к концу этого курса будет понятно", – сообщил Караченцов.

Отметим, что лечение Николая Караченцова в элитной израильской клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Актер и его супруга Людмила Поргина снимают трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от больницы.

Автор: Наталья Аряева10 мая 2018, 15:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

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