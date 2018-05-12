Звезда "Дома-2" о "Евровидении": Россия не может участвовать в таком позоре

Легендарный участник телепроекта "Дом-2" Роман Тертишный, известный зрителям как Май Абрикосов, высказался о "Евровидении". Он заступился за Юлию Самойлову, едко ответив хейтерам.



"Я болел за Россию и Юлию Самойлову. Жаль, что так вышло, конечно. Но, Юлия не должна воспринимать поражение на свой счет", – написал Май в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Абрикосов не согласен с теми, кто критикует певицу. "Вижу в сети много недовольства. Однако не все осознают, что мы не проиграли, а выиграли. Для политики важен любой результат. И, глядишь, когда-нибудь наши дипломаты используют реакцию Европы на Самойлову против самой же враждебно настроенной Европы. Мы сумели подорвать иллюзорный "институт толерантности", так тщательно выстраиваемый Западом", – отметил экс-участник "Дома-2".

Май предположил, что у Юлии было бы куда больше шансов победить, окажись она слащавым парнем. "Я считаю, что после победы финской хард-рок-группы "Лорди" и тем более после Кончиты Вурст, на "Евровидении" нам делать нечего. Великая Россия не может принимать участие в таком позоре! Я призываю всех россиян отказаться от просмотра "Евровидения", артистов – от участия, организаторов – от трансляций", – обратился он к народу.

Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official) 27 Янв 2017 в 10:07 PST

По словам Абрикосова, в России пора создать свой песенный конкурс международного уровня, в котором другие страны мечтали бы принять участие. "Нам нужно все свое. Могущественная Держава не должна выпрашивать, напрашиваться, стараться понравиться, лебезить", – подчеркнула звезда "Дома-2", добавив, что если Россия в будущем решит нанести визит "Евровидению", то в качестве претендента на звание лучшего исполнителя Европы надо отправить Ольгу Бузову.

Напомним, 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", где выступила представительница России Юлия Самойлова. Артистка исполнила композицию I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Однако певица не смогла пробиться в финал.