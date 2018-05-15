Победительница "Евровидения" бросила Галкина из-за сладких геев

У "зажигалки" Нетты свои планы. Поэтому с поездкой в Россию она не спешит.

В столичном спорткомплексе "Олимпийский" 8 июня состоится вручение премии МУЗ ТВ под названием "Трансформация", одним из ведущих которого традиционно станет юморист Максим Галкин. Каждый год туда приглашают специальных гостей: Ла Тойю Джексон, Кристину Агилеру, немецких рокеров Tokio Hotel. В этом году там должна была зажигать победительница "Евровидения" в Португалии Нетта Барзилай.

"Организаторы МУЗ ТВ пригласили Нетту выступить на премии МУЗ ТВ, но менеджмент артистки решительно отказал: "В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!" У всех свои ценности", – написал на своей странице в социальной сети программный директор российского телеканала Андрей Разыграев. "Кроме того, Барзилай выразила обеспокоенность в связи с тем, что гей-движение не приветствуется в России", – сообщает канал "360".

Отказ Нетты от приезда кажется странным – чем сладкие израильские геи лучше московских, которые будут в изобилии на премии? Ведь про "МУЗ ТВ", как и про "Евровидение" говорят, что это большой лав-парад, замаскированный под музыкальный праздник.

Традиционный гей-парад проходит в Израиле с 2007 года. В нем принимают участие около 200 тысяч человек, и далеко не только члены ЛГБТ-общины. Ну а первое подобное шествие проходило в 1970 году в Нью-Йорке. В данный момент "парады гордости" проводятся более чем в 50 странах мира на всех континентах. Чаще всего они принимают форму веселого музыкального карнавала, но в наиболее консервативных государствах, где подавляются права сексуальных меньшинств, гей-парады проходят как правозащитные демонстрации.