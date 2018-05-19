Эксклюзив Интервью Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Дом-2

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Настоящая принцесса: в малышке Шарлотте разглядели черты Дианы

Кадр youtube.com
В Виндзоре прошло венчание принца Гарри и Меган Маркл. Одну из важных ролей во время церемонии сыграла дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта.
прочитано 17510 раз

Трехлетняя малышка была подружкой невесты. Шарлотта приехала в часовню Святого Георга незадолго до начала церемонии. Ее сопровождала мама Кейт Миддлтон.

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Девочка была одета в традиционное белое платье подружки невесты, ее каштановые волосы украшал венок из белых и нежно-розовых роз. Маленькая принцесса выглядела обворожительно и стала очаровательным украшением свадьбы.

В самом конце торжества, когда Гарри и Меган уже будучи мужем и женой появились на ступенях часовни, их вместе с другими родственниками сопровождала и принцесса. В тот момент она привлекла к себе все внимание публики. Шарлотта держала за одну руку маму, а свободной ладошкой приветствовала топу, выглядя при этом абсолютно очаровательной.

Кадр YouTube

Британцы пришли в восторг от малышки. "Боже, это же маленькая Диана", "Какая куколка", "Какая изящная малышка, сразу видно, что это внучка леди Ди", "Только я вижу это сходство с Дианой?" – написали в соцсети поклонники королевской семьи.

Фото: GLOBAL LOOK press

Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. После церемонии молодожены на карете отправились приветствовать жителей Виндзора.

Автор: Алёна Нестерова19 мая 2018, 20:29
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