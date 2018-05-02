Седокова рискует лишиться родительских прав

Певица Анна Седокова рассказала о том ,как ее бывший муж Максим Чернявский забрал у нее дочь Монику и пытается лишить родительских прав. Уже сейчас она может видеться с ребенком только под контролем надзирателей, а звонить – с разрешения экс-супруга или его бабушки.

Чуть меньше года тянутся попытки Анны Седоковой нормально пообщаться с собственной дочерью. При этом певица уверена, что бывший муж старается не только максимально ограничить ее присутствие в жизни ребенка, но и готов вовсе вычеркнуть мать из жизни Моники.

"Максим решил лишить меня материнских прав, и я совершенно не понимаю, за что", – цитирует портал Woman’s Day Анну Седокову. При этом сама она никогда не запрещала бывшему супругу видеться с ребенком. Тот же в ответ увез девочку в США и там обратился в суд.

"Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между нашей страной и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система, самые дорогие адвокаты", – рассказала певица.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 27 Апр 2018 в 3:03 PDT

По ее словам, теперь с ребенком она может видеться исключительно в присутствии адвоката, а общаться – исключительно на английском языке. Ребенок не очень хорошо понимает его и не может разобраться, почему его мама стала так странно себя вести. "Когда мы разговариваем, то словно общаемся на языке немых. Показываем друг другу сердечки, какие-то жесты, пытаясь сказать, что думаем на самом деле", – призналась Анна Седокова.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 14 Апр 2018 в 3:21 PDT

К тому же у маленькой Моники отобрали телефон. Анне Седоковой приходится звонить бабушке бывшего мужа, чтобы та передавала трубку девочке. "Дочка говорит мне: "Мамочка, я так хочу вернуться в прошлое!" Я знаю, что она меня до безумия любит, у нас невероятная связь. И эта ситуация ее только укрепила", – уверена она.

"Я решила впервые рассказать об этом, потому что хочу дать силы всем женщинам, которые находятся в подобных ситуациях. Молчать нельзя, как бы страшно ни было!", – заключила Анна Седокова. Она подчеркнула, что будет бороться за свои родительские права и своего ребенка. Все заработанные деньги певица тратит на услуги адвокатов.

