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У дочери Кончаловского обнаружили тяжелую болезнь

Егор Кончаловский. Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
В Сети появилась новая фотография дочери Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. По мнению внимательных поклонников, девушка выглядит чересчур худой.

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Актриса Любовь Толкалина провела первые числа мая за уборкой. В частности, артистка помыла окна. В этом непростом деле ей помогла юная дочь Мария. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию, сделанную во время уборки.

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

На снимке актриса запечатлена стоящей на подоконнике, а ее дочь – на стремянке. Обе облачены в майки и шорты. "ТрудМирМай! Все делают это)))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографию Толкалина.

Подписчики рассыпались в комплиментах актрисе и ее дочери. "Необыкновенная фотография, такая атмосферная ❤️", "Две сестрички за работой👍❤️", "Хорошая компания:))", "Красавицы!!!🌸🌸🌸", "Это как живопись .. как картина на холсте . Очень мило и трогательно как мама с дочкой моют окна . И правильно делаете что сами моете а не приглашаете кого то", "Какая чудная обстановка чувствуется дух благородной интеллигенции. И за окном цветущий сад с весенними ароматами😊", – высказались восхищенные поклонники.

Однако нашлись весьма наблюдательные фанаты, кто умудрился разглядеть излишнюю худобу у дочери Толкалиной. По их мнению, Мария чрезвычайно худощава, что может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. "Ой какая Маша худенькая! Прям живот весь впал( Срочно откармливайте девочку, Люба!!", "Анорексия на лицо)", "Жители блокадного Ленинграда моют окна или лучше так Бухенвальд", "Что то девочка, прям не очень приятно смотреть, анерексия помоему начальная форма, Господи спаси и сохрани", – высказались встревоженные фанаты.

Отметим, что до недавнего времени дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной отличалась пышной фигурой и сочными щечками. Судя по новым фотографиям, Маша сильно похудела. Оказывается, за несколько месяцев девушка сбросила порядка 30 килограммов.

Автор: Наталья Аряева4 мая 2018, 15:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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