Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы
Мужчина написал письмо на имя королевы Елизаветы II. Он считает, что сестру держат во дворце, как пленницу.
Также Томас уверен, что Маркл совершенно несчастлива в браке с принцем. Он боится, что ее ждет такая же трагическая участь, как и принцессу Диану. Кроме того, родственник герцогини предположил, что Меган подвергается травле со стороны некоторых членов королевской семьи, передаетTeleprogramma.pro.
Сама 36-летняя супруга принца Гарри таким поведением родных очень расстроена и ни с кем из них не общается. Она боится, что такие публичные высказывания могут плохо отразиться на ее браке.
Отметим, что за последние месяцы Маркл столкнулась с серьезной критикой со стороны своей семьи. На их свадьбе с принцем Гарри присутствовала только мать герцогини. Сейчас у Меган напряженные отношения с отцом из-за того, что он то и дело дает СМИ интервью, в которых рассказывает о том, что его дочь несчастлива в браке.
Часто выражает свое недовольство поведением герцогини и сводная сестра Меган Саманта. Напомним, ранее она обвинила Маркл в том, что та из-за своей холодности может довести отца чуть ли не до могилы.
Как писали Dni.Ru, бывшей актрисе Меган Маркл сложно привыкнуть к консервативному укладу жизни королевского двора. Слишком много необходимо соблюдать правил и учитывать нюансов.
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