Сестра рассказала о трагедии Софии Ротару

Младшая сестра легендарной вокалистки Софии Ротару – Аурика дала откровенное интервью. Родственница вспомнила о горе в семье знаменитости.

По словам Аурики, София Михайловна сильно переживала потерю супруга Анатолия Евдокименко. Муж умер от третьего инсульта прямо на руках у артистки.

После трагедии Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Звезда замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.

Ежедневно, как на работу, София Михайловна ходила на кладбище. Часами она мысленно беседовала с умершим супругом.

Душевное состояние вокалистки начало беспокоить близких. "Однажды вечером сын Руслан посадил ее напротив и сказал: "Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется ТАМ". И убедил Соню снова начать петь..." – поведала Аурика.

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) 24 Июл 2018 в 10:03 PDT

По словам родственницы вокалистки, Евдокименко влюбился в Ротару, увидев на обложке журнала. Анатолий нашел предмет своих грез и стал ухаживать. София долго не отвечала взаимностью. Вместо себя отправляла на свидания к пылкому воздыхателю подруг.

Терпение и настойчивость мужчины были вознаграждены. В сентябре 1968 года певица стала его женой, а в августе 1970-го родила сына Руслана.

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) 20 Июл 2018 в 9:53 PDT

"Специально для Сони Толик создал и возглавил ансамбль "Червона рута". Вместе они ездили на гастроли. Он всегда старался, чтобы жене было комфортно: и поесть в гостиничный номер принесет, если Соня устала после концерта, и сам возьмет на себя бытовые проблемы, если ей некогда. 34 года жили Соня и Толик в любви, согласии и слаженной работе", – цитирует Аурику Sobesednik.ru.