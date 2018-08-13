Вот и все: Петросян дал дуба перед судом со Степаненко

Множество элитных квартир в центре Москвы, дорогостоящая коллекция антиквариата, астрономические банковские счета – богатству Евгения Петросяна и Елены Степаненко можно только позавидовать. Не случись между ними разлада, не будь громкого дележа имущества, россияне, пожалуй, не узнали бы о том, что накопили юмористы.

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