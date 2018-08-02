Садальский показал сенсационное фото изменившейся Максаковой

Станислав Садальский высказал уверенность, что Мария Максакова потеряла индивидуальность из-за пластических операций. А подписчики актера и вовсе не узнали оперную диву.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Станислав Садальский опубликовал коллаж, на которой запечатлена Мария Максакова в разное время. В верхней части – певица, которую мы все знаем, в нижней – артистка много лет назад, задолго до приобретения скандальной популярности.

"Изменяя себя внешне, изменяешь свою судьбу – это истина, проверенная веками. Вопрос: зачем бежать от себя?" – написал Садальский.

Актер прокомментировал коллаж. "Была Мария, похожая на маму и папу – тонкая, субтильная, с европейскими чертами лица и изящной внешностью бабушки-аристократки по отцовской линии. Стала Марфой, похожей на многих, хотя, бесспорно, тоже красавицей. Мне нравится прежняя Маша, а вам?" – обратился актер к пользователям Сети.

Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal) 1 Авг 2018 в 3:50 PDT

Подписчики высказали свое мнение. Кто-то согласился с Садальским, кто-то – нет, а кто-то и вовсе не узнал Максакову. "Самый симпатичный, если честно, отец Марии. Извините", "Да куда ж с таким носом-крючком-то было идти? только к хирургу... губы верхней не было, т.к так клюв крючком аж в рот стремился...", "кто это? что за маша?", "Лишь бы Ангел-хранитель узнал", "Еперный бабай!!! Это ж надо так перешить мурзика (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.

Многие раскритиковали Стаса – мол, почему он осуждает Марию, когда ее мать, по их убеждению, тоже обращалась к пластическому хирургу. "Ну что же вы только про Марию, у нее пример перед глазами – мама, деланная переделанная, уже если не озвучить что это известная артистка, так и не узнать. Смешно выглядят дамы с телом старушек и лицом молодушек. Стареть надо достойно и не стесняться своих лет", "А Людмила не меняет внешность? Если рассуждать как Вы, то она тогда много раз изменила свою судьбу!?", "Перестаньте, Стас! Можно подумать ее мать не кроена– перекроена! Смотреть страшно, маска на лице", – накинулись на актера подписчики.