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В жизни ведущей "Доброго утра" случилось ужасное

Марина Ким. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Ведущая "Доброго утра" Марина Ким скрывает отца своих дочерей. Звезда признается, что боится спугнуть счастье.
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Марина с большой неохотой делится подробностями личной жизни. И если о дочерях она хоть как-то готова говорить, то тема избранника – табу. Звезда объясняет это тем, что раньше всем рассказывала о любимом и поплатилась: с ней начали происходить "ужасные события". Ким боится повторения ситуации.

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"Когда у меня все складывалось замечательно, я рассказала журналистам о личном, и вскоре после этого стали случаться не просто неприятные, а ужасные события, которые мне в страшном сне не могли присниться. Я огребла по полной программе!" – пояснила звезда. Телеведущая понимает, что, возможно, это было просто совпадение, но проверять боится. Она придерживается правила "счастье любит тишину". "Могу лишь сказать, что официально я не замужем", – призналась Марина.

Ведущая "Доброго утра" не стала жертвовать работой ради семьи и детей. Спустя три месяца после вторых родов Ким вернулась в кадр. Она понимает, что девочки скучают и нуждаются в ней. Однако Марина не может оставить любимое дело, поэтому за малышками приглядывает няня.

"Обе дочки ходят в садик: четырехлетняя Бриана возвращается в шесть-семь вечера, а двухлетнюю Дарину няня забирает в середине дня, она спит дома, а потом они идут за старшей. При таком раскладе в будни я детей вижу только по вечерам. Но не переживаю из-за этого: хочу, чтобы они были чем-то заняты, а не сидели без дела", – рассуждает телеведущая.

Недостаток внимания в будни звезда пытается компенсировать в выходные. Марина с дочками ходит на завтрак в кафе, устраивает для крох шопинг, а затем они вместе веселятся в парке развлечений.

Ким признается, что в поведении дочерей есть проблемы. Особенно огорчает маму Бриана. Наследница очень ревнует к младшей сестре, поэтому девочки постоянно дерутся. Достается от первенца телеведущей не только Дарине – в детском саду Бриана "бьет и кусает вообще всех детей, до которых может дотянуться". Из-за этого Марина старается в детском учреждении лишний раз не появляться, сообщает Tele.ru.

Автор: Руслана Алексеева23 августа 2018, 09:08
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