Бледанс забеременела после опасной процедуры

Эвелина Бледанс планирует, где будет проходить ее декретный отпуск. Процедура ЭКО, на которую решилась знаменитость, прошла успешно – телеведущая беременна.



Об этом рассказали представители телеканала ТВ-3. Якобы звезда сообщила о своем интересном положении руководству. Поэтому нынешний сезон программы "Человек-невидимка", ведущей которой была Бледанс, станет финальным, сообщает Woman.ru.

Напомним, что некоторое время назад звезда сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Артистка всегда мечтала о дочери. И в первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-за несчастного случая девочка родилась мертвой.

Бледанс надеялась, что ей еще выпадет шанс стать матерью наследницы, однако после расставания с супругом Александром Семиным звезде так и не удалось построить новые отношения. Это заставило 49-летнюю Эвелину рискнуть.

"Доктор, конечно же, оповестил меня о том, что шансов таких у меня совсем мало, и лучше попробовать вещь, которая будет реальной в этой ситуации. И я решилась на искусственное оплодотворение, потому что это то, что подходит мне больше", – объяснила свое решение Бледанс.

Отметим, что процедура которой подвергла себя Бледанс из-за чрезмерного введения гормональных препаратов очень опасна. Ведь у женщин, перенесших ЭКО возрастает риск заболеть раком яичников и кардиомиопатией, также есть шанс получить серьезные проблемы с щитовидной железой, печенью, депрессию и ранний климакс.

Отметим, что многие полагают, что покойная певица Жанна Фриске заболела онкологией именно после экстракорпорального оплодотворения. Незадолго до того, как звезда узнала о своем страшном диагнозе, она родила долгожданного первенца – сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева. Однако, семья исполнительницы отказалась как-либо комментировать эти слухи.