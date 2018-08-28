"Конечность начала отмирать": сын-фрик Яковлевой рассказал о жуткой травме

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.

Денис опубликовал в Stories своего Instagram несколько видеозаписей, которые были сделаны до и после вмешательства врачей. На кадрах заметно, что, несмотря на травмы, он не теряет бодрости духа.

Сначала Шальных показал подписчикам отек на руке и с юмором рассказал о предстоящей операции. "Завтра вот это вскроют и туда вставят пластинку. Как можно увидеть, конечность уже потихоньку начинает отмирать", - иронично заметил сын знаменитости и продемонстрировал рентгеновские снимки.

После, уже в больничной палате, Денис сообщил, что врачи разрешили присутствовать в операционной его коту, и "это был беспрецедентный случай в российской медицине". Также мужчина рассказал, что во время хирургического вмешательства он оставался в сознании, поэтому смог наблюдать за действиями специалистов.

"Оказалось, это гораздо грязнее, чем я видел это на видео в YouTube с подобными операциями. У меня там и кость торчала, и все было в мясе красном. Было все красиво и графично и вообще здорово, мне понравилось. И самое главное – что ты ничего не чувствуешь", – поделился впечатлениями Шальных.

О том, что Денис травмировался во время записи своего дебютного альбома, стало известно 25 августа из его микроблога. Как именно получил травмы, музыкант предпочел умолчать, однако посетовал, что теперь ему приходится несладко. Напомним, Шальных с другом Вовой создал группу 2odD.

Как писали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.