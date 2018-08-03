Настя Каменских попала в больницу с отравлением

Известной певице пришлось обратиться за помощью к врачам. Артистка плохо себя чувствовала в течение пяти дней, но занималась самолечением.

Все это время Каменских активно выступала на сцене и выкладывалась по полной. Настя переоценила свои силы, полагая, что ее молодой и здоровый организм справиться с проблемой самостоятельно.

Но певице с каждым днем становилось лишь хуже. Оказалось, что у Каменских серьезное отравление. "Тошнило еще больше, чаще бегала в туалет. И в конце концов я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу. Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу!" – цитирует звезду журнал "7 дней".

В ближайшие дни Настя должна выступать в Одессе, и ей очень не хочется подвести своих поклонников. Она надеется, что медики помогут ей как можно скорее встать на ноги и продолжить свой гастрольный тур.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 23 Июл 2018 в 5:15 PDT

Как писали Dni.Ru с 2017 года Настя Каменских под псевдонимом NK выступает сольно. Она ведет видеоблог, создает линию спортивной одежды.

Отметим, за последние дни в больнице оказались сразу несколько представителей отечественного шоу-бизнеса. Выяснилось, что Сергей Жуков отменил концерты из-за того, что ему предстоит серьезная операция. Влад Лисовец упал с самоката, разбил подбородок и повредил палец. Также к врачам обращались Саша Савельева и Рита Дакота.