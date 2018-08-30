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Беременная Бледанс устроила драку на шоу Малахова

Эвелина Бледанс и Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Безобразную драку устроила Эвелина Бледанс на съемках своего любимого ток-шоу. Инцидент уже бурно обсуждают в соцсетях. 
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Целью атаки экспансивной актрисы на сей раз стала директор театра "Наш". Елена Лебедева сама сообщила об этом в соцсети. "Сегодня Бледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не ожидал", – рассказала она подписчикам. Телеведущая пыталась ударить ее в лицо.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Я просто высказалась относительно всей той показухи, которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО, но оказалось, что у Эвелины совершенно не в порядке с психикой. Она накинулась на меня прямо во время съемок "Прямого эфира" и несколько раз ударила по рукам, но целилась в лицо", – пожаловалась Елена. Она добавила, что палец на руке распух и сильно болит.

По словам Лебедевой, ведущий программы Андрей Малахов был рядом, всего в паре метров, но разбушевавшуюся Бледанс успокаивать не стал. Видимо, испугался, заключила директор театра. Елена признается, что совсем не ожидала такой реакции от Эвелины, ведь все реплики были согласованы с редакторами программы. Буйство Бледанс Лебедева объясняет тем, что актриса таким образом пиарит свою персону.

Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс сделала ЭКО в эфире шоу Андрея Малахова. Как отмечается, процедура прошла удачно. Актриса станет мамой в третий раз. Однако директор театра "Наш" заявила, что показуха скандальной артистки приведет к закономерному итогу – очередному несчастью вроде рождения ребенка с синдромом Дауна. Комментаторы не удивляются, что Эвелина столь бурно отреагировала на эти слова: ведь одного такого ребенка она уже воспитывает, пишет Life.ru.

Автор: Андрей Евлампиев30 августа 2018, 09:52
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Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

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