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"Вторая Виталина": к 82-летнему Джигарханяну подбирается новая прелестница

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Вокруг Армена Джигарханяна всегда было много женщин – жены, поклонницы. Видный и фактурный актер, кажется, что и в 82 года он не утратил своей мужской силы и притягательности.
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Сегодня одна из юных прелестниц подбирается к Джигарханяну все активнее. О встречах с артистом она регулярно и горделиво рассказывает на странице в социальной сети Facebook. 

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Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"В конце 2017 года я, как и многие зрители, смотрела гнусные передачи и по-своему переживала и беспокоилась о судьбе актера, – пишет поклонница. – В тот период я не могла даже предположить, какое обстоятельство лично для меня станет ключевым, что во мне произойдут те перемены, которые будут давать мне силы помогать по-своему, сопереживать по-человечески".

Вскоре в театре состоялась их первая, как уверяет красавица, "абсолютно случайная" встреча. Повод – поздравление Джигарханяна с Новым годом. "Я робела, не знала, как это выглядит со стороны, – признается девушка. – Эти несколько минут, пока я стояла рядом с мэтром и говорила с Арменом Борисовичем, сыграли ту самую роль в моей жизни, я приняла для себя решение поддержать его всем, что в моих силах. Момент был очень трогательный".

А далее девушка делает интимное признание: "Армен Борисович держал меня за руку и пытался будто во мне кого-то узнать. У него были глаза, полные растерянности, боли, отчаяния, наивности, доброты, страха, тревоги, печали, беспомощности". После этого она и решила, что всячески поможет Джигарханяну, утешит его и успокоит.

В августе у них состоялась новая встреча – на сей раз запланированная. О его сегодняшнем состоянии прелестница говорит с улыбкой: "Я увидела Армена Борисовича в добром здравии, с улыбкой на лице, со свойственным задором и интересными эпитетами. Он излучает любовь к жизни, бодрость и активность духа, приезжает в театр, проводит многочасовые репетиции".

Девушка теперь называет артиста "родным", заваливает подарками и комплиментами, развернула невероятную активность в социальных сетях, восхваляя и поддерживая престарелого мэтра. Правда, многие почему-то думают, что она – это вторая Виталина, которая небольшими шажками подбирается к актеру ради собственных интересов.

Автор: Иван Губкин30 августа 2018, 12:44
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