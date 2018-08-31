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Пятница 31 августа
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"Наконец дошла до стилиста": народ в восторге от шикарного образа Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками во всем блеске. Звезда выбрала удачное платье, сделала прическу и макияж.

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Волочкова недавно вернулась из Греции. Знаменитость отдыхала на райском острове Корфу. Артистка сбежала от столичной суеты, навязчивого внимания прессы и поклонников. Звезда принимала солнечные ванны, купалась в море и наслаждалась местной кухней.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Хорошо отдохнув, Анастасия вернулась в Москву посвежевшей. Уже дома звезда почувствовала прилив энергии и сил. Она пригласила специалистов по красоте, которые поколдовали над ее внешним видом: нанесли ненавязчивый макияж, сделали профессиональную укладку. После Волочкова подобрала платье в пол приглушенных тонов и сфотографировалась на фоне шикарной лестницы собственного особняка.

Снимок звезда опубликовала в Instagram. Поклонники с восторгом отметили, что отпуск пошел Анастасии на пользу. Она выглядит просто великолепно!

Микроблог танцовщицы, наверное, еще никогда не видел столько лестных слов. Ведь обычно пользователи Сети не балуют звезду комплиментами, а лишь распекают за отсутствие вкуса, сальные волосы, частое публичное оголение или постоянную демонстрацию шпагата.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Анастасия, Вы-королева! Выглядите прелестно, счастья Вам в Вашем чудесном доме!", "Тут прям хороша!", "И это Волочкова?! Как похорошела!!", "Роскошная женщина, не узнать!! Настя, Вам так идет этот образ!!!", "Шикарная, наконец-то дошла до стилиста!!", "Вот так бы сразу, все при Вас, такая внешность!!!", "Превосходно, Вы мечта!!", "Красивая, а всего лишь укладка и макияж!!", – писали восхищенные фолловеры.

Автор: Руслана Алексеева31 августа 2018, 09:42
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Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

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