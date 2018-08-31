Знаменитая актриса из сериала "Полицейский с Рублевки" ждет ребенка

Звезда российских сериалов 31-летняя Софья Каштанова вскоре впервые станет матерью. Артистке придется сделать перерыв в карьере.

Каштанова стала известна российскому зрителю после работы в теленовеллах "Оттепель", где играла Софи Лорен, и "Полицейский с Рублевки", в котором ей досталась роль девушки по вызову Кристины. Также знаменитость недавно завершила работу над очередным сезоном многосерийного фильма "Челночницы", который транслируют на телеканале "Россия 1".

Однако вскоре Софье придется сделать перерыв в работе. В окружении звезды поговаривают, что она в положении. Однако знаменитость отказывается прямо отвечать на вопросы о своей беременности, также она не раскрывает своего возлюбленного, который, предположительно, вскоре станет отцом. Примечательно, что после того, как Каштанова несколько лет назад рассталась с коллегой по цеху Артемом Семакиным, о ее личной жизни мало что было известно.

Отметим, не так давно артистка намекала журналистам, что ее сердце занято. "Мечтаю о большой семье, и у меня есть любимый человек, но когда это произойдет, я не знаю. Как Господь Бог даст. Правда, не хотелось бы затягивать. Но, чувствую, я буду сумасшедшей мамашей", – сообщила тогда она.

Позже в интервью изданию Teleprogramma.pro Софья называла несколько качеств, которые важны ей в мужчине. Каштановой важно, чтобы мужчина мог: "Брать на себя ответственность. И не бояться этого. Я за абсолютный патриархат в семье. Мужчина должен быть главой, а не инфантильным маменькиным сыночком. Хочу следовать за мужчиной…"