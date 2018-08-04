После предательства Джоли заговорила об убийстве Питта
Как стало известно TMZ, Анджелина так рьяно борется с Брэдом в споре за детей, что адвокат звезды просто не выдержал. Якобы юристу стало противно от действий актрисы.
Источники, знакомые с бракоразводным процессом самой красивой пары Голливуда, говорят, что Анджелина жаждала крови. По их данным, теперь актриса хочет уничтожить любые отношения, которые у Питта есть с детьми. Звезда мечтает убить Брэда как отца.
"Было много криков со стороны Энджи... Она подпитывается гневом и становится смехотворно необоснованной", – поделились с журналистами инсайдеры.
Адвокат Лора Вассер, работавшая с самого начала скандального развода с Джоли, собирается уйти из-за того, что процесс стал "слишком ядовитым". Кроме того Вассер сделал себе имя, как адвокат, который продвигает мирные соглашения и совместное воспитание детей. Анджелина уже наняла другую юридическую фирму, которая возьмет дело в свои руки, когда Вассер официально уйдет.
Напомним, Брэд Питт обвинил бывшую возлюбленную в тяжелых расстройствах психики. Якобы она подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности. Анджелина Джоли в свою очередь утверждает, что ее муж алкоголик и нередко поднимал руку на детей. Обе звезды желают получить полную опеки над детьми, и если Питт еще готов к компромиссу, то Джоли непреклонна.
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