Маленькая дочь Виторгана поседела от переживаний

Эммануил Виторган дал откровенное интервью Борису Корчевникову в его передаче "Судьба человека". Артист рассказал о самой первой семье, о второй жене Алле Балтер и о счастье с третьей супругой Ириной Млодик.

Первой супругой Эммануила Виторгана стала Тамара Румянцева. Оба недавние студенты и начинающие актеры, они вскоре стали родителями. Тамара подарила Эммануилу дочь Ксению. Однако их семья распалась. Виторган не стал скрывать, что стал инициатором развода. "Хотя она как человек этого не заслуживала. Но я не мог врать", – объяснил актер.

Тогда он увлекся актрисой Аллой Балтер, и супруга почувствовала что-то. "Я понимал, что на мне это заметно абсолютно. Что я вру, что я не так стал относиться к дочери, предположим, или к самой Тамаре... Я понимал, что это ужасная обида, но я не хотел врать", – рассказал Виторган. Примечательно, что, по словам актера, Алла Балтер уговаривала его не уходить из семьи, она не хотела быть разлучницей, однако он не выдержал и обо всем рассказал жене.

После расставания Тамара Румянцева запретила Эммануилу Виторгану видеться с дочкой, которую он обожал. Борис Корчевников процитировал Ксению Румянцеву: "Мама решила запретить мне встречаться с отцом, потому что у меня первые седые волосы появились в пять лет. Предательство очень трудно пережить..." Телеведущий удивился: "Как это – первые седые волосы?"

"Я не знаю. Я не присутствовал при этом. Меня не допускали в это время. Может быть, если бы допускали, у нее бы не появились седые волосы в пять лет. Семья решила, что я не должен с ней общаться. Так продолжалось огромное количество лет. Не подпускали, потом возникло желание у них, чтобы мы с Аллочкой уехали из Ленинграда в любой другой город, потому что ребенок страдает, видит... А мы очень часто бывали на телевидении, радио... Мы уехали в Москву", – рассказал Виторган.

Спустя многие годы актер сумел наладить отношения с Ксенией, та познакомилась с братом Максимом, которого родила артисту Алла Балтер. Она умерла от рака позвоночника, когда ему было 60 лет. Виторган настолько любил жену, что не представлял своей жизни без нее. Из затяжной депрессии его вывела давняя знакомая Ирина Млодик. Интересно, что на их свадьбу Максим не пришел. Однако они это восприняли с пониманием. А зимой у Эммануила и Ирины родилась дочь Этель.

"Я не могу без нее. Она замечательная, такая чудная девочка. Не кричит и не плачет. Больше того, мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу", – строит планы на будущее Эммануил Виторган. Ирина Млодик лишь посмеялась.