Звезду шоу "Пацанки" зверски избили во время съемок

На телеканале "Пятница!" вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу "Пацанки". Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.

Девушки принялись за спиной обсуждать Ксению. Та, услышав это, присоединилась к дискуссии и попыталась разобраться. При этом одна из участниц шоу "Пацанки" заявила, что им плевать на Милас, и нецензурно выругалась в ее адрес.

Ксения не сдержалась и ударила грубиянку кулаком по лицу. Дебоширок начали разнимать, но к потасовке присоединилась еще одна участница, которая принялась душить Милас. Растащить девушек удалось только охране.

После избиения Милас пошла к директору. "Свое пребывание в Школе леди я считаю полноценно завершенным. Прошу Вас отпустить меня домой", – сказала Ксения и разрыдалась.

Преподаватель Татьяна Полякова поспешила успокоить девушку, объяснив, что нужно остаться. "Ты одна против стаи. Это тот опыт, который ты нигде не получишь. Будь сильнее", – посоветовала Полякова.

Милас прислушалась к наставнице. Она попыталась помириться с одной из обидчиц, но та не пошла на контакт.

Ранее в Сеть утекли порнографические снимки экс-участницы шоу "Пацанки" Саши Петровой. Выяснилось, что девушка за тысячу рублей раздевается и присылает пользователям Сети фото, на которых занимается самоудовлетворением. Откровенные изображения звезды шоу "Пацанки" стали достоянием широкой общественности.