Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили

Поклонники Гогена Солнцева бьют тревогу. После сообщений о пластической операции пропала 63-летняя жена шоумена Екатерина.

Пока Гоген рассказывает о чудесном преображении супруги, фанаты пары строят догадки о произошедшем. Затянувшее молчание женщины заставило всех волноваться.

В последний раз Катерину видели почти месяц назад. С тех пор Гоген скрывает лицо возлюбленной от публики, если Солнцев и показывает жену, то за бинтами не разглядеть, кто на самом деле в кадре.

Доведенные до отчаяния люди предположили самое ужасное – Катерина не перенесла операцию и умерла в больнице. Своими догадками они делятся в комментариях на странице Гогена в Instagram. Мужчина пока не реагирует на слова фанатов.

"Да померла она. померла бабушка", "Бабку забальзамировал еще на ТВ, панихиду заказал, наследство оформил.. жизнь удалась", "Вообще то Катя умерла,странно,что здесь об этом не знают", – заявили подписчики Солнцева (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

При этом сам Гоген на каждом шагу рассказывает о чудесном преображении жены. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.