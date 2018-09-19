Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская снова были замечены вместе. На этот раз парочку застали у дверей ЗАГСа.



Пианистку и певца сняли в тот момент, когда они выходили из учреждения. На лице Виталины сияла яркая улыбка, при этом Прохор держал подругу за руку.

Стоит отметить, что для похода в ЗАГС Шаляпин выбрал спортивный образ – кроссовки, джинсы, водолазку и толстовку. А вот Цымбалюк-Романовская принарядилась. Виталина сделала необычную укладку с кудрями, надела туфли на каблуках и длинную юбку.

Что парочка в таком виде делала в заведении, которое у большинства россиян ассоциируется со свадьбой, неизвестно. Но то, как Прохор вцепился в руку своей спутницы, не выглядело дружеским прикосновением.

"Что вы к нам прицепились? Мы просто друзья", – отмел все подозрения Шаляпин, заявив, что не собирается комментировать поход в ЗАГС.

В свою очередь Виталина была раздражена вопросом корреспондента сайта "Комсомольская правда" о прогулке с певцом. "У нас там были свои дела. Теперь мы должны отчитываться о каждом своем шаге?" – возмутилась пианистка.

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская после скандального расставания с Арменом Джигарханяном нашла утешение в Прохоре Шаляпине. Музыкантов то и дело встречают в разных уголках столицы. По словам артистки, Прохор – друг и коллега, который помог ей забыться и поддерживал последние месяцы.