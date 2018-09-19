"Я не одна": раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером

Последние новости шоу-бизнеса Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
партнеры
Среда 19 сентября
Лента новостей
17:58
Макаревич завопил от запрета русского языка на Украине
17:55
Орлова обратилась к избирателям перед вторым туром выборов
17:48
Под Челябинском обрушилась шахта
17:38
Группа "Гости из будущего" снова вместе
17:31
В Омске иномарка насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП
17:27
Госдума запустила англоязычную версию сайта
17:03
Названа причина крушения МиГ-31 под Нижним Новгородом
16:47
В ДТП под Волгоградом погибла семилетняя девочка (фото)
16:43
Асад пренебрег дружбой с Путиным после трагедии
16:22
Под Нижним Новгородом разбился самолет
16:22
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанком
16:08
Американские самолеты приближаются к границам России
16:04
Украинцы затравили мать погибшего военного с Ил-20
15:31
Крушение крана в Приморье попало на видео
15:10
Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню
15:01
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20
14:51
На БКЛ запустят еще два тоннелепроходческих щита
14:25
Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде
14:20
Порнозвезда в шоке от секса с Трампом
13:58
В ночном клубе Екатеринбурга убили студента
13:41
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
13:38
В Москве завершается строительство платформы Ленинградская
13:35
Россиян травят вызывающей рак картошкой
13:29
Fairy выпустил средство для мытья посуды без красителей и добавок
13:26
Жена сняла на видео футболиста Глушакова с проституткой в бане
13:22
В Башкирии в ДТП с фурой погибли двое детей
13:08
В горах Северной Осетии погиб иностранный турист
13:01
Порномодель продает грудь на аукционе
12:49
"Все соки выжмет": стало известно о разводе и шантаже Собчак
12:48
Госдума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост
12:38
Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
12:23
Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук
12:23
Под Москвой бизнесмена атаковала банда из 13 человек
12:23
Муж Королевой вцепился в пышную грудь звезды "Дома-2"
12:19
Какие привычки нас старят
11:46
Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником
11:42
"Что у него в трусах?": Гусев из "Дома-2" возбудил народ
11:33
Известный телеведущий умер после долгой болезни
11:31
Медведев поздравил избранных на высокие посты единороссов
11:24
В вологодской сауне погиб 26-летний мужчина
11:14
Джефф Монсон признался в любви к Виктору Цою
11:06
"Дима, вам тушенки хватило?": Нагиев рассказал о встрече с Путиным
11:04
14-летнему сыну Штурм стало плохо после допроса
10:50
На трассе в Башкирии иномарка насмерть сбила женщину-пешехода
10:40
В Москве загорелась больница
10:26
Осталось шесть лет: катастрофа на Земле неизбежна
10:22
Телеведущий в прямом эфире поиздевался над Ольгой Бузовой
10:19
Застенчивые геи: Петрова и Боширова вывели на чистую воду
10:04
Больная пассажирка посадила летевший в Москву лайнер в Тюмени
09:48
Крик души матери погибшего в Сирии военного
09:43
За что хотят посадить бизнесмена Сергея Вялкова
09:43
"Сразу стало очень страшно": знаменитый актер о смертельном диагнозе
09:39
Создатель сериала "Альф" умер при загадочных обстоятельствах
09:16
Опубликованы имена погибших в катастрофе Ил-20
09:12
Валерий Леонтьев о последствиях тяжелой болезни: Все облезло
09:07
Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
08:56
"Слишком много стресса": Гоген Солнцев впервые заговорил после "похорон" старушки-жены
08:37
"В голове все перевернулось": Дима Билан разбился в аварии
08:25
"Придется публично отдуваться": как в Израиле отреагировали на убийство 15 россиян
08:21
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
05:30
Ксения Собчак объявила о второй беременности
22:01
Экипаж Ил-20 видел свою смерть
22:00
Есть жертвы: новые данные о столкновении автобусов под Воронежем
21:48
Россиян напугали новой строкой в платежках ЖКХ
21:43
Жир с живота на попу: изуродованная операциями звезда "Дома-2" решилась на признание
21:39
В аварии под Воронежем пострадали 40 человек
21:28
Какая гадость: дочь Пугачевой спуталась с трансвеститами
21:18
Остались сутки: названа дата конца света
21:04
Жена показала Николая Носкова после новостей об инсульте
21:02
Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
20:58
Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20
20:44
Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро
20:40
Опубликовано трогательное послание Петросяна к любовнице
20:30
Распутиной отрезали нос и увеличили грудь
20:30
Шведы задумались о покупке мусора из России
20:15
Соловьев заткнул Киркорова за пояс
20:14
В Петербурге стерли легендарную надпись времен блокады
19:43
В Волгограде массово умирает рыба
19:23
В семье Гарика Харламова произошла трагедия
19:18
Какие штрафы заплатят депутаты Госдумы за прогулы
19:09
Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
19:03
"Дебил!": Нагиев проговорился о втором сыне
18:51
Джоли тайно выдали замуж за британского миллиардера
18:34
Бесноватые украинцы обрадовались гибели россиян в Сирии
18:18
Бузова вышла из себя из-за наглой измены
18:15
В Башкирии после ДТП перевернулся катафалк с гробом (фото)
18:11
Прикрывающая голую грудь Наталья Штурм прокомментировала скандал с экс-мужем
17:51
Под Волгоградом девятилетнюю девочку убило ударом тока
17:47
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
17:43
Украинец на моторной лодке протаранил танкер из России
17:37
Сбили русские: шокирующая версия катастрофы Ил-20
17:30
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни
17:26
Пьяный водитель не получил ни царапины в жуткой аварии
16:58
Звезда "Дома-2" лишилась заработанных миллионов
16:52
Все звезды выступят на Реальной премии MusicBox-2018
16:52
Пьяный водитель сбил ребенка и ушел домой
16:51
Неожиданный метод борьбы с раком
16:40
В Москве пройдет ретроспектива фильмов "Эхо единорогов"
16:38
Нагиев при всех сорвал колготки с пьяной Гузеевой
16:31
Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременность Бледанс оказалась проплаченным Малаховым спектаклем
Потерявшую хватку Пугачеву призвали слезть с шеи ушлого Галкина
Сын-подросток публично отвернулся от избитой Штурм
Иссохшая Волочкова потеряла грудь
Шаляпин отвел Цымбалюк-Романовскую в ЗАГС
Молодая любовница Краско сообщила о свадьбе
Шоу-бизнес

"Я не одна": раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин вновь стал героем шоу "Пусть говорят" Первого канала. Во втором выпуске программы, который также был посвящен бракоразводному процессу звезд, обсуждалось странное поведение Елены Степаненко.
прочитано 36 раз

По словам Жорина, расставание знаменитой пары окружено мистикой. Даже имущество, которое делят юмористы имеет отношение к колдовству. В перечне совместно нажитых ценностей около десятка книг об оккультизме.

ПО ТЕМЕ

Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 19 сентября 2018 года

Петросян угрожает брошенной Степаненко новым наследником

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

"Очерк тайноведения", "Оккультизм и сексуальность", "Оккультизм, руководство к воспитанию оккультных сил в человеке", "Чародейство и таинственные явления в новейшее время", "Мистические вечера. Записки общества любителей осенней погоды", – назвал ведущий Дмитрий Борисов некоторые позиции из описи имущества звезд эстрады.

Адвокат Петросяна отметил, что тот готов поделить эти издания пополам, но другая сторона выступает против. "Это ходатайство подписано ею и эти книги в числе других она хочет себе забрать. Действительно Евгений Ваганович все коллекционировал: фарфор, картины, а Степаненко хочет забрать не половину, а 100%. И это вызывает самое яркое возмущение Петросяна", – пояснил адвокат. Также Жорин добавил, что Елене, как человеку верующему, такие издания в доме иметь нельзя.

Как заявил защитник юмориста, сам он долго не мог поверить, что Степаненко не пускает Петросяна в квартиру. Адвокат заставил артиста эстрады задокументировать его общение с женой на диктофон, чтобы самому во всем убедиться. Аудио, на котором записаны попытки Евгения Вагановича попасть в собственную квартиру продемонстрировали прямо в студии.

Два голоса, которые, по словам Жорина, принадлежат Петросяну и Степаненко обсуждают возможное время встречи в апартаментах звезд. Отчетливо слышно, что Елена не рада звонку мужа, она просит его говорить быстрее, так как ей некогда. "Я не одна", – произносит артистка.

Юморист спрашивает жену можно ли ему прийти примерно часов в шесть – полседьмого вечера. Та в ответ заявляет, что в это время ей надо будет уйти из дома: "Ты обещал в пять, так приходи в пять уже". Евгений Ваганович пытается договорится о встрече с оценщиком, но супруга не дает ему высказаться. "Если ты завтра в пять не придешь, то значит я тебя ждать не буду, закрою и уеду. Все!" – на этом беседа завершилась – артистка бросила трубку.

Присутствующие отметили, что в интонациях Степаненко сквозит обида, так как разговор велся не на равных. Эксперты предположили, что слухи об интрижке Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой раздражают Елену.

Журналистка Мариана Саид Шах провела собственное расследование. Она отметила, что в разговоре, который продемонстрировал адвокат звезды, Елена говорит, что не одна.

"Все было хорошо в этой семье до того момента пока в театре не появился Игорь Христенко. Талантливый, блистательный актер, Щепкинское училище, спортсмен и Елена прониклась к этому молодому человеку", – отметила Мариана.

По словам репортера, после того как Степаненко узнала, что Игорь сын ее первой любви – известного оперного певца Владлена Христенко, она воспылала чувствами. Артистка стала усиленно способствовать карьере Христенко-младшего: молодой актер получал лучшие номера и главные роли.

Саид Шах предположила, что Игорь теперь имеет на звезду сильное влияние. Именно он заставляет Степаненко отказываться от подписания мирового соглашения с мужем.

Некоторые гости в студии отреагировали на это предположение журналистки негативно. Они заметили, что если бы Христенко был любовником артистки, то об этом уже все знали. "Я сказала: "продвигала", а это не одно и тоже, что спать" - парировала Мариана.

Автор: Руслана Алексеева19 сентября 2018, 18:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

567

комментарии

Политика

Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
Европа наплевала на данные России по МН17
Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20
Украинка отхлестала оппонента перед носом Соловьева (видео)

Шоу-бизнес

Любовница Тимати ждет ребенка
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином
"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал

Проишествия

Российская модель с мужем стали жертвами отравления в Солсбери
Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски
Шансов выжить не было: Израиль дал России минуту на спасение 15 военных
"Враждебная провокация": российский самолет Ил-20 сбили по вине Израиля

Lifestyle

Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Взращенную Кобзоном "Красную гвоздику" вручили в Смоленске
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
Шоу-бизнес

Дайнеко грязно выругалась в ответ на слова Ковальчук

Певица прокомментировала мнение коллеги
Шоу-бизнес

Пугачева появилась на детском празднике в экзотическом наряде

Примадонна отметила день рождения двойни
Шоу-бизнес

"Вот это красотка!": Помолодевшая Малышева стала сенсацией

Телеведущая предстала в новом образе
Общество

Макаревич завопил от запрета русского языка на Украине

Музыкант назвал это плохой идеей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Фоторепортажи

Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели
Пухлогубая Йоханссон блеснула на премии "Эмми"
Маликов вывел в свет постаревшую жену
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова

Спорт

Тутберидзе: Загитова "тащила" Медведеву на олимпийское серебро
Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде

Регионы

Россиянка продала дочь за три тысячи рублей
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru