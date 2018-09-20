Садальский раскрыл страшную зависимость больной Пугачевой

Станислав Садальский в шоке от того, как похудела Алла Пугачева. Популярный актер высказал предположение, что Примадонна, страдающая от сахарного диабета, сидит на инсулине.

В последнее время Алла Пугачева демонстрирует потрясающую стройность. Говорят, как сейчас, Примадонна не была худа никогда. Популярный актер Станислав Садальский, известный своими колкими комментариями, увидев свежие фотографии артистки, высказал мнение, что стройность Аллы носит болезненный характер.

Не секрет, что у Примадонны больное сердце и сахарный диабет. Однако, по мнению Садальского, ситуация гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд. Об этом якобы и свидетельствует внешний вид Пугачевой. "Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!" – цитирует встревоженного Станислава Садальского "Собеседник".

Напомним, что Алле Пугачевой 69 лет. "Я старая больная женщина с подагрическими ногами", – постоянно подчеркивает она в интервью. У артистки целый букет разного рода хворей. Причем Примадонна этого не скрывает.

"Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций", – уверяла Алла Борисовна.

Примадонна говорила, что обязана потерей лишних килограммов таблеткам, которые ей прописали в Израиле от диабета. Однако ходят слухи, что в свое время Пугачева лежала в клинике для похудения и вынесла оттуда очень действенный рецепт под названием "СССР" (сдобное, сладкое, соленое, разгрузка).

Суть проста – ограничить себя в первых трех "С" и выделять один день для разгрузки. "У каждой женщины внутри есть способность самостоятельно определять свои потребности, что из еды вредно, а что полезно. И чудеса здесь ни при чем", – говорила исполнительница.