Опороченного Глушакова не пустили на порог собственной квартиры

Скандал вокруг капитана "Спартака" набирает обороты. Спортсмену пришлось нанять адвоката. Теперь интересы Дениса Глушакова представляет юрист Марина Дубровская.

Первое, что сделала Дубровская – это опровергла заявление супруги футболиста Дарьи. В интервью женщина обвинила мужа в неоднократном нанесении побоев. Однако адвокат считает, что звезду спорта пытаются опозорить.

"Интервью Дарьи совершенно не соответствует действительности. Если бы он ее избивал, то было бы подано уже не одно заявление в полицию. Эта информация не возникла бы после того, как было выброшено это неприятное видео из бани и в адрес Дениса посыпались обвинения в непрофессионализме. Я думаю, что это спланированная продуманная акция против Дениса Глушакова, чтобы его каким-то образом опорочить. И спланирована она не Дарьей, а ее окружением", – заметила адвокат.

Также защитник полагает, что Глушакова изначально знала, что в бане были приятели спортсмена и его одноклассница. Дарья намеренно кричала "проститутка" на записи, хотя знала эту девушку. Также по словам защитника, супруга звезды врет в кадре, когда говорит о том, что встреча в парной происходит перед игрой. Марина уверена, что звезду футбола пытаются дискредитировать.

"В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с Денисом. В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру и не может этого сделать", – сообщил юрист.

По словам Дубровской, Денис сейчас очень подавлен из-за того, что не может видеть своих детей. Он не собирается отнимать отпрысков у матери. Спортсмен надеется, что конфликт можно будет урегулировать миром.

Марина отметила, что скандальное видео было сделано, когда Дарья и Денис не жили вместе несколько месяцев. Об этом сообщает издание Super.ru.