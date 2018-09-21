Жуть: "поседевшую" дочь Валерии перестали узнавать

Анна Шульгина представила широкой публике новый клип. При этом 25-летняя дочь Валерии радикально изменила имидж.

Анна коротко подстриглась и покрасила волосы в пепельный цвет. Поклонники Валерии буквально не узнали ее старшую дочь.

Пользователи Сети прокомментировали смелые изменения во внешности Шульгиной. К слову, вместе с белокурыми локонами наследница Валерии избавилась и от своего имени, взяв сценический псевдоним Shena.

"Жуть, какая красота! Сначала подумал, что поседела! Невероятное преображение", "Очень классная", "Анюта! Круто очень… Это настолько твое, настоящее!" - прокомментировали эксперимент начинающей певицы фолловеры.

Теперь молодая артистка отдает предпочтение строгим костюмам и роковым образам. В таком виде наследница Валерии и предстала в новом клипе "Живешь в моей голове".

Своим мнением по поводу преображения Анны поделился и ее отчим Иосиф Пригожин. "Это ее выбор. Если ей нравится, то мы не против. В принципе, все необычно и не похоже на то, что делают другие. Это попытка найти себя! Мы только рады", – цитирует продюсера StarHit.ru. Валерия по поводу нового имиджа дочери пока не высказалась.

Успел оценить новую работу наследницы Валерии и продюсер Виктор Дробыш. Он отметил вокальные данные Анны, даже подумав, что некоторые партии исполняет сама Валерия.