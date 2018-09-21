"А как же Галкин?": Пугачева показала нового молодого фаворита

Известно, что Алла Пугачева питает слабость к мужчинам, значительно моложе себя. Стоит Примадонне предстать перед публикой в обществе молодого спутника, молва непременно приписывает ей роман, а партнера называет новым фаворитом.

Вот и на сей раз общественность сильно возбудилась, когда увидела новый снимок в аккаунте Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram. Примадонну сфотографировали вместе с молодым режиссером Александром Горчилиным. В кадре 69-летняя артистка обнимает мужчину за плечи. "Поздравляю Александра Горчилина с классной работой. Фильм "Кислота" потрясает правдой жизни. Всем надо посмотреть – и родителям, и детям (16+)", – посоветовала Пугачева.

На днях состоялась премьера картины, куда неожиданно для многих представителей СМИ пожаловала Примадонна. Певица оказалась в самом центре, даже оттеснив на второй план скандально известную телеведущую Ксению Собчак, которая "взорвала" новостные ленты сообщением о второй беременности.

Поклонники потерялись в догадках, почему Пугачева пришла на просмотр ленты не очень известного режиссера, ведь обычно артистка не ходит в кино. Опубликовав фото с Горчилиным, Примадонна подлила масла в огонь. Своими предположениями фанаты поделились в комментариях к публикации.

"Новый фаворит? А как же Галкин?", "Алла с новым мужиком... Недолго Макс продержался...", "Пугачева опять за свое", "Как вцепилась в нового мужика", "Этот парень ей во внуки годится...", "Ага, я вообще вначале подумала, что это Дени", "Какой приятный молодой человек. Посмотрим обязательно!!!", "Ну да, приятный... Вот только Макс Галкин лучше", – высказались пользователи Сети.