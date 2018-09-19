"Слишком много стресса": Гоген Солнцев впервые заговорил после "похорон" старушки-жены

Гоген Солнцев вспылил из-за разговоров о преображении после пластики его 63-летней жены Екатерины. Шоумен возмущен появившимися в Сети слухами.

Солнцева задело, что люди распространяют старую фотографию Екатерины, выдавая ее за снимок после операции. Гоген призвал не верить всему, что появляется в интернете.

"Что с вами, Уважаемый народ? Я так и не понял, как фотография столетней давности стала так популярна среди массового распространения через прессу да интернет. Да мы просто не можем с Кати остановиться от смеха (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он в Instagram

Также Солнцев прокомментировал слухи о кончине престарелой супруги. "Все с Катериной хорошо! Она безумно красива, правда пока не может в это сама поверить.Не волнуйтесь за нее, но я бы предпочел за "нас". Мы на отдыхе, так как Кате он необходим, слишком много стресса. Да к тому же она у нас инициатор", – пояснил шоумен.

Однако народ словам Гогена не поверил. Люди волнуются и требуют, чтобы мужчина опубликовал свежее фото жены. "Гоген, покажи нам уже Катю! Все сгорают от любопытства!" "Покажите фото, очень интересно, ждем с нетерпением", "Когда появятся фото кати после операции", "Не верю тебе, пока не покажешь Катю", – заявили фанаты пары.

Напомним, что поклонники жены Солнцева забили тревогу из-за ее исчезновения. Последний раз Екатерину видели почти месяц назад. С тех пор Гоген скрывает возлюбленную от публики, а если и показывает, то за бинтами не разглядеть, кто на самом деле в кадре. Многие убеждены, что Катерину давно похоронили, а ее муж скрывает правду.