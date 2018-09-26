Басков выпятил эротический аксессуар после слухов об импотенции

Певец Николай Басков похвастался собственной прозорливостью. Артист на несколько лет опережает модные тенденции.

В своем Instagram Николай опубликовал коллаж, состоящий из двух снимков. На одном запечатлена модель в одежде от элитного бренда Gucci, идущая по подиуму, на другом сам Басков в концертном костюме.

Примечательно, что и у манекенщика, и у певца причинное место прикрыто гульфиком в форме ракушки. На фотографиях певец с гордостью отметил, что дизайнеры анонсировали наряд в 2018 году, а он носил похожий еще в далеком 2015-м.

"ШОК! СЕНСАЦИЯ! ПЛАГИАТ!😱 кто бы мог представить, что даже у Николая Баскова можно украсть идею для модного люксового бренда. в Gucci тоже любят Новую волну и черпают вдохновение там, концерт смотрят, подпевают (как я их понимаю). как здорово, что ракушку теперь можно купить у Gucci и так невероятно стильно выглядеть, как говорится "когда моллюск прихватил". любая Русалочка или Русал будет вашим. вот на подиуме Афродит-Gucci и наш чудесный и любимый Афродит-Коля!!!", – написал довольный собой Николай в Instagram.

Поклонники заметили, что эротический аксессуар сидит на нем лучше чем на модели, однако после напомнили, что ему надо бы заняться своим творчеством и перестать смешить людей, выпячивая срамные места. "Для меня Николай Артист,Певец с большой буквы. Но когда вот такое( Сильно разочаровывает. Чем восторгаться-то? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Николай, на Вас ракушка смотрится гораздо лучше чем на моделе Gucci )) Просто идеально!!!", - писали интернет-обыватели.

Напомним, что недавно опубликованный в Сети клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова "Ибица" был встречен шквалом негатива. Среди плюющихся от совместного детища певцов оказался музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт заявил "о полной творческой импотенции" народных артистов. По его словам, Николай и Филипп как исполнители себя давно исчерпали.