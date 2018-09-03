Краско рассказал о постельных хлопотах с молодой женой на Первом канале

Народный артист России – 87-летний Иван Краско стал героем очередного выпуска "Пусть говорят" на Первом канале. Актер заявил о своем намерении развестись с 27-летней Натальей Шевель.

Краско хочет вновь стать отцом, однако его молодая супруга отказывается рожать ему ребенка. Это и стало причиной раздора в их семье.

Наталья боится остаться одна с малышом на руках, ведь ее муж уже в годах. К тому же у них нет постоянного дохода и собственной квартиры. Однако Иван Иванович считает страхи своей супруги нерациональными, так как надеется жить еще долго, да и деньги пока может зарабатывать. Шевель категорична в своем решении, поэтому ее престарелый супруг собирает чемоданы: он планирует переехать к предыдущей жене Наталье Вяль.

Экс-супруга артиста также появилась на шоу. Вяль рассказала, что уже приготовила для Ивана Ивановича спальное место и выделила полочки в шкафу. Женщина очень рада, что отец ее двоих сыновей вернется домой. Она даже задумалась о рождении третьего ребенка от артиста.

Наталья Шевель отпускает своего любимого с миром. "По поводу развода – эту историю я услышала, будучи в Испании, от журналистов. Лично мне в лицо это никто не сказал. (…) Да, у нас были разговоры о разводе, да, у нас были такие мысли. Самое важное, что Иван Иванович понимает, что мне нужен собственный путь. Я благодарна ему за то, что он мне дал в этой жизни. Скорее всего, наши отношения приведут к разводу", – рассказала нынешняя жена артиста.

Девушка заявила, что если решится вопрос с жилплощадью, она подарит Краско малыша. Однако артист внезапно пошел на попятный, заявив, что больше не хочет заниматься любовью с молодой супругой: "Невозможен уже никакой ребенок, потому что я потерял к Наталье Александровне всякий интерес". Иван Иванович отметил, что у них уже давно нет интимной близости, хотя он еще на многое способен.