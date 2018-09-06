Солнцев не узнал преобразившуюся после операций бабушку-жену

Скандально известный Гоген Солнцев обнародовал снимок своей супруги Екатерины Терешкович, которая решилась омолодиться при помощи пластических хирургов. Шоумен признался, что не узнал любимую женщину.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал коллаж. В левой части представлена его супруга Екатерина, чья голова полностью забинтована после вмешательства пластических хирургов, а в правой виден эффект от операций. "Теперь так, я ее не узнаю..." – написал Солнцев.

К счастью, оказалось, что правая часть коллажа – фотомонтаж. "Благо, розыгрыш (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.). Нам прислали свою версию особо фантазеры-подписчики😃😃, в ожидание того, когда все последствия операций будут позади) а Вы, как думаете, какой станет Катерина Львовна?" – спросил у подписчиков Гоген.

Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. "Катюша станет моложе и красивее и найдет себе мужа моложе и красивее", "Вредно делать пластику.лучше любить себя такой какая есть", "Мне кажется минимум хотя бы косметики и была бы она моложе", "ну то она ему в бабули годилась, теперь будет в мамки годиться", "Как уазик не тюнингуй, ламбарджини все равно не получится", " Катерина молодец– смелая женщина, в таком возрасте наркоз может иметь губительные последствия. А так да, пластика не для 20-ти летних клонов, а для устранения последствий травм и для ВОЗРАСТНЫХ пациентов в принципе", – высказали мнение поклонники.

Ранее стало известно, что женщине сделали круговую подтяжку лица и блефаропластику. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Отметим, что экстравагантной паре плевать на критику. Гоген и Екатерина намерена искать суррогатную мать, которая бы выносила им ребенка, а Терешкович хочет продолжить работать над совершенствованием внешности и мечтает увеличить грудь.