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Гей-скандал обернулся для изнасилованной Шурыгиной катастрофой

Диана Шурыгина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Скандальная история между бывшими коллегами Дианой Шурыгиной и Сашей Актом приняла неприятный оборот. Обвиненный девушкой в нетрадиционной сексуальной ориентации мужчина подал на нее в суд и потребовал 500 тысяч рублей.
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Саша Акт (настоящее имя Александр Марченко) подал заявление в столичный Останкинский суд. Артист попросил о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также возмещении морального вреда. "Диана Шурыгина оскорбила меня. Моя семья была в шоке, когда прочитала все это в интернете. У меня нет других вариантов, кроме как пойти в суд", – пояснил он. 

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

По словам молодого исполнителя, он мог бы этого не делать, если бы Диана попросила прощения. Однако она этого не сделала. "Сумма иска составляет полмиллиона. И я намерен бороться до конца", – цитирует артиста StarHit. По всей видимости, гей-скандал обернулся для девушки большими проблемами, ведь такая сумма на улице не валяется.

Все началось с того, что Диана Шурыгина на всю страну заявила, будто у Саши Акта нетрадиционная сексуальная ориентация. Так скандально известная ульяновская студентка ответила на слова Саши, сообщившего, что именно он мог быть отцом ее не рожденного ребенка.

Певец рассказал, что заинтересовался Шурыгиной на ее свадьбе. Он понимал, что она замужем, но все же наладил с общение и даже записал дуэт. Якобы деловые отношения постепенно перешли в личные. Саша рассказал, что муж Дианы Андрей ее страшно ревновал. А тут еще всплыла новость о якобы сделанном в конце 2017 года аборте Шурыгиной, и Акт понял, что это мог быть его ребенок. И вот тут Диана заявила, что Саша пиарится на ее имени, а на самом деле у него нетрадиционная ориентация, чем очень обидела бывшего коллегу.

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Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_vlog)

Напомним, что весной 2016 года Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому печальному событию на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфиров передачи "Пусть говорят", Диана стала известной на всю страну.

Автор: Наталья Аряева7 сентября 2018, 10:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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