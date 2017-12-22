Молодых медиков обеспечат единым соцпакетом

Партийный проект "Единой России" "Здоровое будущее" выступает за создание единого социального пакета для выпускников высших учебных заведений медицинской направленности. С такой инициативой в ходе XVII съезда "ЕР" выступил член Высшего совета партии, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко.



По его словам, в России хорошо работает программа целевого набора в медвузы, процент выпускников увеличивается каждый год, при этом целевики должны отработать в регионах в течение трех лет. "В связи с этим мы предлагаем создать единый социальный пакет выпускника медицинского вуза", – предложил он во время работы дискуссионной площадки "Здоровое будущее".

Глыбочко отметил, что сейчас в субъектах существуют разные формы социального поощрения молодого специалиста-медика. Где-то – льготы по оплате проживания, в других регионах – предоставление служебного жилья или определенные механизмы финансового стимулирования. "Однако в стране нет системного подхода к социальному пакету выпускника медицинского вуза", – подчеркнул ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Он выразил уверенность, что единый соцпакет даст вчерашнему выпускнику понимание того, какие льготы он будет иметь, приезжая в тот или иной регион. "Таким образом, у него появится мощный стимул начал свою профессиональную деятельность по целевой программе,

это в конечном счете приведет к повышению качества оказания медпомощи нашими врачами", – пояснил Глыбочко.

Партийный проект "ЕР" "Здоровое будущее" рассчитан на шесть лет – с 2017 по 2022 годы. Главная его цель – реализация права граждан на качественную и доступную медицинскую помощь.





В Москве 22-23 декабря проходит XVII съезд "Единой России". В первый день мероприятия организована выставка партпроектов и работа семи дискуссионных площадок. В повестке съезда – плановая ротация Генсовета "ЕР" и партийного Президиума, переформатирование работы партпроектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.